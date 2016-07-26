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    В «Зените» опровергли слухи о намерении расстаться с Кришито

    В пресс-службе «Зенита» заявили, что клуб не выставлял защитника Доменико Кришито на трансфер. Сегодня итальянские источники распространили информацию, что 29-летний игрок будет продан петербургским клубом в нынешнее трансферное окно.

    «Кришито является игроком «Зенита», он готовится к матчам команды. Информация, распространенная итальянскими СМИ, не соответствует действительности», – сказано в заявлении.

    Ранее сообщалось, что в число претендентов на Кришито входят «Брюгге», «Андерлехт», ПСВ, «Уотфорд» и «Бешикташ».

    Источник: ТАСС

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    26.07.2016 17:37
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 26 июля 2016, 19:34

      вруны!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 26 июля 2016, 18:52

      всё это утка. Кришито наш

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax 26 июля 2016, 17:39

      оО! Хорошая новость!

      -1
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