«Зенит» объявил о трансфере Джулиано

Полузащитник «Гремио» Джулиано подписал контракт с петербургским «Зенитом». Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано на 4 года.

26-летний футболист, имеющий опыт выступления за сборную Бразилии, до перехода в «Гремио» выступал за украинский «Днепр», где противостоял нынешнему тренеру «Зенита» Мирче Луческу, который возглавлял «Шахтер».