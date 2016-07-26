«Зенит» объявил о трансфере Джулиано

Чё то про Мака как то не чего не говорят,подписал когда кубок взяли и как то новость о нём затерялась не оф. оповещения ни коротенького видео,хотя паренёк то не плохой и скорость и техника при нём да и видение поля отличное.
Полузащитник «Гремио» Джулиано подписал контракт с петербургским «Зенитом». Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано на 4 года.
26-летний футболист, имеющий опыт выступления за сборную Бразилии, до перехода в «Гремио» выступал за украинский «Днепр», где противостоял нынешнему тренеру «Зенита» Мирче Луческу, который возглавлял «Шахтер».