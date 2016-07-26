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    «Зенит» объявил о трансфере Джулиано

    Полузащитник «Гремио» Джулиано подписал контракт с петербургским «Зенитом». Соглашение футболиста с сине-бело-голубыми рассчитано на 4 года.

    26-летний футболист, имеющий опыт выступления за сборную Бразилии, до перехода в «Гремио» выступал за украинский «Днепр», где противостоял нынешнему тренеру «Зенита» Мирче Луческу, который возглавлял «Шахтер».

    Источник: ФК «Зенит»

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    26.07.2016 15:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 26 июля 2016, 17:50

      Чё то про Мака как то не чего не говорят,подписал когда кубок взяли и как то новость о нём затерялась не оф. оповещения ни коротенького видео,хотя паренёк то не плохой и скорость и техника при нём да и видение поля отличное.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vvv246 26 июля 2016, 20:00

      Почему "молчок"? У меня был подробный разбор матча... И ты его видел (или видела?) и даже что-то там написал (написала?). Разве не так?

      0
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 26 июля 2016, 16:47

      Бразильцы Мистера подъехали

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > AlmazZz93 26 июля 2016, 17:08

      ЗАЧЕМ БАРОНА ОБЗЫВАЕШЬ?))))

      -3
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      Рейтинг: +5

      geragera 26 июля 2016, 16:44

      удачи ему

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