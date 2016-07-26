Маргасов подпишет контракт с одним из европейских клубов

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитник «Ростова» Тимофея Маргасова, рассказал о причинах ухода 24-летнего игрока из стана серебряного призера прошлого розыгрыша РФПЛ. Также он сообщил, что в ближайшее время футболист подпишет контракт с одним из европейских клубов. В минувшем сезоне на счету Маргасова два результативные передачи и две желтые карточки в 25 поединках чемпионата России.

– Сейчас Тимофей ждет, когда будут соблюдены последние формальности по поводу его контракта с новым клубом. Что за команда? Называть ее раньше времени не буду, но скажу, что это клуб не из России.

– Почему Маргасов не остался в «Ростове»? Ведь он провел отличный сезон.

– Просто появилась возможность уехать в Европу. Тимофей, потеряв и в деньгах, и в возможности сыграть в Лиге чемпионов, решил осуществить свою мечту.

– Но готовился к сезону Маргасов с «Ростовом»?

– Он честно отработал свой контракт до 30-го июня, после чего занимался уже индивидуально со своим фитнес-тренером.

– Когда будет подписан контракт с новым клубом?

– Уже на этой неделе.