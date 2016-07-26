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    Остановка строительства «Зенит-Арены» названа генподрядчиком «спровоцированной»

    Генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове «Инжтрансстрой-СПб» объявил о спровоцированном заказчиком расторжении контрактов на строительство стадиона в Санкт-Петербурге, а также о вынужденной полной остановке строительных работ.

    «Заказчик демонстрирует нежелание идти на цивилизованный диалог. При этом использует все возможные средства, чтобы дискредитировать генподрядчика, что является лишь срежиссированной комитетом по строительству акцией и имеет мало отношения к реальности. Очевидно в этих условиях, что выполняется задача поставить более близкого и сговорчивого во всех отношениях генподрядчика.

    О полной остановке работ на стадионе уведомлена прокуратура Санкт-Петербурга. В надзорные органы, в том числе Ростехнадзор, направлены уведомления об остановке работ на стадионе, ГАСН уведомлен о необходимости отзыва разрешения на строительство, выданного генеральному подрядчику. В течение 30 дней строительная площадка будет передана сформированной комиссии по приемке-передаче объекта. В том числе, комиссии будут переданы объемы выполненных работ, исполнительная и рабочая документация, материалы и оборудование.

    У всех подрядных организаций отсутствуют законные основания для ведения строительных работ на стадионе на Крестовском острове. Все работы должны быть остановлены, в том числе в целях соблюдения техники безопасности на строительном объекте, обеспечения требований охраны труда, предупреждения негативных последствий, грозящих прочности и годности работ, ранее выполненных на стадионе. Начинается процедура расторжения всех договоров субподряда, поставщиками материалов и оборудования. Вся ответственность за сроки готовности и ввода в эксплуатацию стадиона ложится на инициатора одностороннего расторжения госконтрактов, то есть на комитет по строительству Санкт-Петербурга», – говорится в пресс-релизе компании.

    Источник: ТАСС

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    26.07.2016 11:06
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    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 26 июля 2016, 20:00

      где посадки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 июля 2016, 15:26

      В колхозе порядка больше.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 26 июля 2016, 13:32

      Да отобрать у этих чепушил право на проведение и перенести куда-нибудь поближе к Уралу.Эти клоуны пиДерские лет 20-ть ещё строить свой бомжатник будут.Да и вообще,гостей к бомжам отправлять как-то неловко.Посмотрят на это быдло,что там живет,и ещё сильнее Россию будут ненавидить.Нах нам этот позор?!

      0
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      ...
      Рейтинг: +11232

      alp > Yurok161 26 июля 2016, 14:19

      ты, когда семки лузгаешь, шелуху в карман складываешь, или на пол сплевываешь?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch > Yurok161 26 июля 2016, 16:16

      а кто сказал что они строят -просто тупо отмывают народное достояние...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24

      vhook 26 июля 2016, 12:42

      бомжы, Петр-1 за это же время город построил, а власть Бомжэбурга не может и стадик осилить... Зачем вообще культурной столице стадион?

      А вообще, не волнуйтесь питерцы, не торопитесь, если надо ФИФА мундиаль перенесет, главный питербуржец попросит инфантину, тот вряд ли ему откажет...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 26 июля 2016, 12:14

      Кошмар... Так взять Питеру и обделаться...(((

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11232

      alp 26 июля 2016, 11:46

      стад, скорее всего, будет шикарным, но нахера он нам такой, никто не ответит.... Зениту нужно было не грозить, а строить свой стад в Купчино а не верит чиновникам на слово

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > alp 26 июля 2016, 11:49

      Я - за! Только вот, вряд ли что-нибудь поменялось.

      1
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      Рейтинг: +11232

      alp > Bivaliy67 26 июля 2016, 11:54

      почему? там намечался проект постройки стада как у Шахтера - за 2 года бы построили без шуму и пыли.. и были бы мы уже со стадионом рядом с метро... а тут.. помимо арены, еще ж с метро могут не успеть.. точнее, скорее всего не успеют..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > alp 26 июля 2016, 12:55

      Главное чтоб СЗД вовремя сдали!;)

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 26 июля 2016, 11:41

      Зато, у вице-губернатора всё идёт "по плану"...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11232

      alp > Bivaliy67 26 июля 2016, 11:47

      дак в проекте ж написяно - за 5 месяцев до срока сдачи - скандальное расторжение договора с ген подрядчиком...

      1
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 26 июля 2016, 11:36

      Ура! Наконец-то я дождался. Похоже вот-вот появятся посадочные списки, которые все так ждут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11232

      alp > Виталий1 26 июля 2016, 11:47

      не появятся...

      2
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      Рейтинг: +100

      Total Football 26 июля 2016, 11:35

      Вот немощи) Стадион не могут достроить, в который вложили хуеву тучу бабла. Позор.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Total Football 26 июля 2016, 12:38

      Сколько же таких туч распилили по карманам власти города и
      оказалось мало, надо ещё.

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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 26 июля 2016, 11:24

      Походу этот стадион последним построят к ЧМ

      3
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      ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 > Kosmotoga 26 июля 2016, 11:35

      По какому ходу?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      Kosmotoga > Виталий1 26 июля 2016, 14:06

      коррупционному.

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