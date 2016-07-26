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  • Остановка строительства «Зенит-Арены» названа генподрядчиком «спровоцированной»

Остановка строительства «Зенит-Арены» названа генподрядчиком «спровоцированной»

26 июля 2016, 11:06
20

Генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове «Инжтрансстрой-СПб» объявил о спровоцированном заказчиком расторжении контрактов на строительство стадиона в Санкт-Петербурге, а также о вынужденной полной остановке строительных работ.

«Заказчик демонстрирует нежелание идти на цивилизованный диалог. При этом использует все возможные средства, чтобы дискредитировать генподрядчика, что является лишь срежиссированной комитетом по строительству акцией и имеет мало отношения к реальности. Очевидно в этих условиях, что выполняется задача поставить более близкого и сговорчивого во всех отношениях генподрядчика.

О полной остановке работ на стадионе уведомлена прокуратура Санкт-Петербурга. В надзорные органы, в том числе Ростехнадзор, направлены уведомления об остановке работ на стадионе, ГАСН уведомлен о необходимости отзыва разрешения на строительство, выданного генеральному подрядчику. В течение 30 дней строительная площадка будет передана сформированной комиссии по приемке-передаче объекта. В том числе, комиссии будут переданы объемы выполненных работ, исполнительная и рабочая документация, материалы и оборудование.

У всех подрядных организаций отсутствуют законные основания для ведения строительных работ на стадионе на Крестовском острове. Все работы должны быть остановлены, в том числе в целях соблюдения техники безопасности на строительном объекте, обеспечения требований охраны труда, предупреждения негативных последствий, грозящих прочности и годности работ, ранее выполненных на стадионе. Начинается процедура расторжения всех договоров субподряда, поставщиками материалов и оборудования. Вся ответственность за сроки готовности и ввода в эксплуатацию стадиона ложится на инициатора одностороннего расторжения госконтрактов, то есть на комитет по строительству Санкт-Петербурга», – говорится в пресс-релизе компании.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит
Комментарии (20)
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Kosmotoga
1469521461
Походу этот стадион последним построят к ЧМ
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Total Football
1469522105
Вот немощи) Стадион не могут достроить, в который вложили хуеву тучу бабла. Позор.
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Виталий1
1469522214
Ура! Наконец-то я дождался. Похоже вот-вот появятся посадочные списки, которые все так ждут.
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Bivaliy67
1469522515
Зато, у вице-губернатора всё идёт "по плану"...
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alp
1469522762
стад, скорее всего, будет шикарным, но нахера он нам такой, никто не ответит.... Зениту нужно было не грозить, а строить свой стад в Купчино а не верит чиновникам на слово
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VIPded
1469524478
Кошмар... Так взять Питеру и обделаться...(((
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vhook
1469526146
бомжы, Петр-1 за это же время город построил, а власть Бомжэбурга не может и стадик осилить... Зачем вообще культурной столице стадион? А вообще, не волнуйтесь питерцы, не торопитесь, если надо ФИФА мундиаль перенесет, главный питербуржец попросит инфантину, тот вряд ли ему откажет...
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vgarakh
1469536001
В колхозе порядка больше.
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kvm
1469552442
где посадки?
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