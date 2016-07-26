Остановка строительства «Зенит-Арены» названа генподрядчиком «спровоцированной»

Генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове «Инжтрансстрой-СПб» объявил о спровоцированном заказчиком расторжении контрактов на строительство стадиона в Санкт-Петербурге, а также о вынужденной полной остановке строительных работ.

«Заказчик демонстрирует нежелание идти на цивилизованный диалог. При этом использует все возможные средства, чтобы дискредитировать генподрядчика, что является лишь срежиссированной комитетом по строительству акцией и имеет мало отношения к реальности. Очевидно в этих условиях, что выполняется задача поставить более близкого и сговорчивого во всех отношениях генподрядчика.

О полной остановке работ на стадионе уведомлена прокуратура Санкт-Петербурга. В надзорные органы, в том числе Ростехнадзор, направлены уведомления об остановке работ на стадионе, ГАСН уведомлен о необходимости отзыва разрешения на строительство, выданного генеральному подрядчику. В течение 30 дней строительная площадка будет передана сформированной комиссии по приемке-передаче объекта. В том числе, комиссии будут переданы объемы выполненных работ, исполнительная и рабочая документация, материалы и оборудование.

У всех подрядных организаций отсутствуют законные основания для ведения строительных работ на стадионе на Крестовском острове. Все работы должны быть остановлены, в том числе в целях соблюдения техники безопасности на строительном объекте, обеспечения требований охраны труда, предупреждения негативных последствий, грозящих прочности и годности работ, ранее выполненных на стадионе. Начинается процедура расторжения всех договоров субподряда, поставщиками материалов и оборудования. Вся ответственность за сроки готовности и ввода в эксплуатацию стадиона ложится на инициатора одностороннего расторжения госконтрактов, то есть на комитет по строительству Санкт-Петербурга», – говорится в пресс-релизе компании.