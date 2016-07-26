Аршавин: «Кайрату» не хватило мастерства, везения и терпения»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин дал оценку своей команде в матчах квалификации Лиги Европы в интервью KazFootball. Казахстанская команда вылетела в противостоянии с «Маккаби».

— Как настроение команды после еврокубков?

— Естественно, что матчи любого чемпионата не заменяют матчи европейских турниров. И когда играешь в России, матчи Европы особенны, так же и здесь. Конечно же, мы хотели пройти как можно дальше, и потенциал у команды есть, но просто мы попали на сильную команду. «Маккаби» обучен, со своим стилем игры. Считаю, что мы сыграли для себя достаточно хорошо, и маленькие нюансы в игре дома и на выезде решили исход в пользу «Маккаби».

— Чего «Кайрату» не хватило, чтобы выиграть в гостях?

— Немножко мастерства, везения и терпения.

— Как для себя лично оцените первый сезон в Казахстане?

— Думаю, что пока иду вверх, а дальше посмотрим.