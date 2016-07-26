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  • Лопырева: «Во Франции на поле выходили несколько разных компаний. Знаю об этом точно»

Лопырева: «Во Франции на поле выходили несколько разных компаний. Знаю об этом точно»

26 июля 2016, 07:06
12

Телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия», посол чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева поделилась причинами неудачи сборной России на Евро-2016 во Франции.

– Конечно, всегда романтично видеть на поле своего бывшего любимого мужа. Но, к сожалению, романтики не вышло. Хотя у нас с Федором Смоловым по сей день хорошие отношения. Искренне рада его успехам в «Краснодаре», дружу с его родителями. Дай ему Бог удачи!

– Раз уж мы о Смолове заговорили. Почему у него во Франции не получилось?

– Так у всех не получилось! Мне кажется, что ему слева играть неудобно. К тому же рядом с Федором, как в «Краснодаре», не было Мамаева. Я, конечно, не тренер. Пусть анализируют другие. К тому же команду подкосили травмы Дзагоева и Денисова. Кроме того, ребятам не хватало единства. Создавалось впечатление, что на поле выходили несколько разных компаний. Это не просто ощущение. Знаю об этом точно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Россия Смолов Федор
Комментарии (12)
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alp
1469510504
А Федя то, болтун - язык без костей )))) может лопыреву в ГТ сборной? а чо, мутко обещал ))
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С-Пб on-line
1469512979
Еба футбольный спец
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Grelas
1469517358
Лопырева - кандидат в министры спорта или главы РФС?)
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kara-mba
1469521245
Комментарий удален.
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cska-62
1469521263
Сборной не хватило самую малость - ТРЕНЕРА! Хотя и с физруком среднего уровня она могла бы сыграть куда лучше... Но не с физруком ниже среднего уровня, который с командой всю ночь вместо сна перед решающим матчем повторял мантру: "Мы - говно!" Результат не заставил себя ждать...
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Молчуновский
1469541347
Облопырева о футболе? Во дает!
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Нас Много
1469548061
Эта та самая, которая в самолёте скандалила? Нашли посла...
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ZhenjaSAB
1469548824
Все давно в курсе что КОМАНДЫ на Евро не было!
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ERNI99
1469550501
еще один футбольный эксперт.
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