Лопырева: «Во Франции на поле выходили несколько разных компаний. Знаю об этом точно»

Телеведущая, обладательница титула «Мисс Россия», посол чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева поделилась причинами неудачи сборной России на Евро-2016 во Франции.

– Конечно, всегда романтично видеть на поле своего бывшего любимого мужа. Но, к сожалению, романтики не вышло. Хотя у нас с Федором Смоловым по сей день хорошие отношения. Искренне рада его успехам в «Краснодаре», дружу с его родителями. Дай ему Бог удачи!

– Раз уж мы о Смолове заговорили. Почему у него во Франции не получилось?

– Так у всех не получилось! Мне кажется, что ему слева играть неудобно. К тому же рядом с Федором, как в «Краснодаре», не было Мамаева. Я, конечно, не тренер. Пусть анализируют другие. К тому же команду подкосили травмы Дзагоева и Денисова. Кроме того, ребятам не хватало единства. Создавалось впечатление, что на поле выходили несколько разных компаний. Это не просто ощущение. Знаю об этом точно.