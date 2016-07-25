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    Ташуев: «В сборной России нет того, кто мог бы сравниться с мастерством Аршавина»

    Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев выразил мнение, что в составе сборной России сейчас нет такого футболиста, который мог бы сравниться в мастерстве с полузащитником «Кайрата» Андреем Аршавиным.

    «Моложе он не станет, но Аршавин стабилен, не теряет индивидуальности и продолжает качественно работать с мячом, о чем говорит его последний красивый гол. Мы проводили в «Кубани» специальное обследование: у Аршавина сумасшедший потенциал и хорошее здоровье, которое позволит играть еще несколько лет. Самое главное – физическое состояние, а по мастерству я и сейчас в сборной не вижу, кого можно сравнить с Аршавиным», – сказал Ташуев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2016 23:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13

      karel77 26 июля 2016, 07:13

      Давайте соберём сборную 2008 года...к 2018 ха-ха-ха

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 июля 2016, 06:38

      Прискорбно читать такое, то есть все в прошлом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 26 июля 2016, 03:07

      Походу паленки перепил Ташуев...В ларьке больше не покупай.Сходи в магаз.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 26 июля 2016, 00:06

      Аршавина нужно вернуть в сборную. Он мастер. И в России пока нет и не было игрока, сильнее и мастеровитее Андрея

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      seawave > Sashka Reshetov 26 июля 2016, 09:54

      И долго не будет еще, Аршавин то легенда!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 26 июля 2016, 00:04

      пока нет но будет

      -1
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