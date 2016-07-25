После выплаты «Зениту» всех долгов «Крылья Советов» смогут регистрировать новых игроков

В понедельник, 25 июля, состоялись заседания Палаты по разрешению споров РФС. По его результатам было удовлетворено заявление «Крыльев Советов» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. Ограничение в качестве обеспечительной меры было введено 29 апреля за задолженность по трансферу защитника «Зенита» Милана Родича, который перешел в самарский клуб в 2015 году.

Для отмены запрета на регистрацию новичков самарцы были обязаны не только исполнить все финансовые обязательства перед питерцами за трансфер серба, но и выплатить «Зениту» неустойку за просрочку выплат.