Генподрядчик строительства «Крестовского» должен вернуть 3,6 миллиарда в бюджет

Компания «Инжтрансстрой-СПб», которая является генеральным подрядчик строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, не освоила 3,6 миллиарда рублей авансов, выплаченных властями города для постройки арены. Учитывая условия контракта, теперь компания должна будет вернуть в городской бюджет средства непогашенного аванса в течение 5 дней после разрыва контракта. В обратном случае претензии будут направлены в рамках исполнения банковской гарантии, сообщил источник в строительном блоке администрации города.

На данный момент на сайте государственных закупок нет информации о том, кто выдавал гарантии по авансам «Инжтрансстроя-СПб». Ранее гарантом по обязательствам генподрядчика выступал Банк Москвы, входящий в Группу ВТБ. Сообщалось, что генподрядчик «Крестовского» разорвет контракты с субподрядчиками и остановит строительство.

Стоит отметить, что именно сегодня истекают контракты «Инжтрансстроя-СПб» стоимостью 24,5 миллиарда рублей на строительство стадиона на Крестовском острове. В течение месяца власти Санкт-Петербурга рассчитывают заключить контракт на достройку арены с новым генподрядчиком. Он должен будет завершить возведение стадиона до конца этого года.