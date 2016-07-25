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  • Генподрядчик строительства «Крестовского» должен вернуть 3,6 миллиарда в бюджет

Генподрядчик строительства «Крестовского» должен вернуть 3,6 миллиарда в бюджет

25 июля 2016, 15:04
22

Компания «Инжтрансстрой-СПб», которая является генеральным подрядчик строительства стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, не освоила 3,6 миллиарда рублей авансов, выплаченных властями города для постройки арены. Учитывая условия контракта, теперь компания должна будет вернуть в городской бюджет средства непогашенного аванса в течение 5 дней после разрыва контракта. В обратном случае претензии будут направлены в рамках исполнения банковской гарантии, сообщил источник в строительном блоке администрации города.

На данный момент на сайте государственных закупок нет информации о том, кто выдавал гарантии по авансам «Инжтрансстроя-СПб». Ранее гарантом по обязательствам генподрядчика выступал Банк Москвы, входящий в Группу ВТБ. Сообщалось, что генподрядчик «Крестовского» разорвет контракты с субподрядчиками и остановит строительство.

Стоит отметить, что именно сегодня истекают контракты «Инжтрансстроя-СПб» стоимостью 24,5 миллиарда рублей на строительство стадиона на Крестовском острове. В течение месяца власти Санкт-Петербурга рассчитывают заключить контракт на достройку арены с новым генподрядчиком. Он должен будет завершить возведение стадиона до конца этого года.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (22)
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алекс88
1469448656
Сразу надо было с иностранной фирмой сотрудничать...и дешевле бы вышло и уже бы достроили и не наворовали бы столько..сколько наши хапуги
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alex1951
1469450396
Должен , это еще не значит Обязан....тонкости русскага языка.... Да и как их вернуть,если они сто пудово ,уже стоят ввиде вилл за бугром? Как говорится параллельный мир - строили в Питере и успевали строить там.. тарам-барам))))))....
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Semargl18
1469451491
Пипец ржу.. подавился печенькой как заголовок прочёл) должен вернуть в бюджет то что распилено всеми... а ещё если и вернет то до бюджета не дойдет... Распил одной суммы 2 раза ... хотя нет 3 раза новому же тоже "выделят" гениально..
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kykyi
1469451605
Помниться мне, что совсем недавно, выделили на этот стадион 4 млр. Бумажки похоже подписали, а денег нет. Вот и решили кинуть генподрядчика, как раз на эту сумму. Уж больно цифры подозрительно похожи.
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vgarakh
1469451888
Когда вмешается председатель колхоза?
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zadira56
1469452239
А если не вернут? Будут ежемесячно удерживать 50% из зарплаты гендиректора?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1469460842
В стране есть поселения, в которых жить опасно для жизни. Жителям власть говорит , что на переселение денег нет. Кому нужны эти забавы в виде ОИ в Сочи, ЧМ, Универсиады, если граждане после их проведения лучше жить не будут?
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vladimir-7
1469461246
Стадион не достроят в срок и ЧМ по футболу сорвут, к этому всё идёт, ведь руководство страной молчит.
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Legioner-05
1469461376
Позор
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triton004
1469461803
Пиздец.Выворачивай карманы
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