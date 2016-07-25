Аленичев: «Спартак» не готов на 100 процентов к матчу с АЕК»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил готовность команды перед стартом в Лиге Европы.

«Есть два негативных момента. Первый – травма Песьякова, он выбыл на две-три недели. Второй – не смогли перед стартом в Лиге Европы доиграть последний товарищеский матч со «Штутгартом» из-за погодных условий. Команда не готова на 100 процентов, это нормально, команда должна быть полностью готова к третьему-четвертому туру», – заявил Аленичев.

Напомним, первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и АЕК состоится 28 июля на Кипре.