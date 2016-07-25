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Аленичев: «Спартак» не готов на 100 процентов к матчу с АЕК»

25 июля 2016, 00:32
19

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил готовность команды перед стартом в Лиге Европы.

«Есть два негативных момента. Первый – травма Песьякова, он выбыл на две-три недели. Второй – не смогли перед стартом в Лиге Европы доиграть последний товарищеский матч со «Штутгартом» из-за погодных условий. Команда не готова на 100 процентов, это нормально, команда должна быть полностью готова к третьему-четвертому туру», – заявил Аленичев.

Напомним, первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и АЕК состоится 28 июля на Кипре.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Спартак АЕК Аленичев Дмитрий
Комментарии (19)
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leviofan
1469400833
Интересная логика, команда должна быть готова к 3 туру? Так чемпионат стартует с 1-го же, да и еврокубки никто не отменял. Что за бред-то? Как так, к 3-му туру?
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Batiqol
1469412511
Уже начались отмазки ... чемпионат еще не начался
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Vasilii1958
1469415319
Ныть начал луческо пришол и команда играит а этот нытик
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yanedo
1469418905
афигеть всю жизнь играют в футбол и они ещё не готовы ---а когда будут к пенсии
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Maxim Nik
1469421086
Тогда удачи!
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ZhenjaSAB
1469421659
То есть в первых 2-3 матчах игры ждать не стоит?!
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a-rakhmatov
1469425884
"У страха глаза велики".........негативные слова и мысли материализуются!!! Аленичев, надо мотивировать игроков только на победу, иначе не видать успеха!
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--Сергей--
1469428430
Соломку подстилает.
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1bear
1469428645
спартачок вообще не будет готов на 100 % никогда ...всё-равно обязаны в группу проходить-очки зарабатывать в таблицу козф. УЕФА
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REDWHITE_
1469429526
Все правильно делает. Бомжатник форсировал подготовку, туру к 10-12 сдохнут и даже Уфа их будет драть на одной левой.
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