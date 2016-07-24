Опрос: кто еще должен завершить карьеру в сборной России?

Все !!!
Полузащитник Роман Широков и защитник Сергей Игнашевич завершили карьеру в сборной России. «Бомбардир» проводит опрос среди своих читателей, чтобы узнать о том, кто еще должен прекратить свои выступления в составе национальной команды.
Полузащитник Роман Широков и защитник Сергей Игнашевич завершили карьеру в сборной России. «Бомбардир» проводит опрос среди своих читателей, чтобы узнать о том, кто еще должен прекратить свои выступления в составе национальной команды.
Все !!!
Большинство голосует за Березуцких. Вот скажите кого вместе них поставить в защиту? Нойштедтера? Или Может Васина и Логашова? Или может натурализуем кого-нибудь? Березуцкие в сборной должны быть однозначно, лучше них в России пока, к сожалению, нет!
Зачем в этот опрос Торбинского и Самедова включили? Первый случайно в сборную вернулся, его итак не будет, а второй вообще на замене сидит постоянно, а периодами лучшим был в нашей сборной при Капелло!
Кержакова итак в сборной сейчас нет, его наоборот вернуть надо.
Вывод такой: опрос глупый!
Все кто на евро позорился
Самедов с Кержом ещё побьются за сборную.
Березуцкие
все кому за 30
кстати Игнашевич еще ничего не объявлял сказал полунамеком
Братья Березуцкие и Кержаков Александр для сборной уже староваты.