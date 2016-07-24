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    Опрос: кто еще должен завершить карьеру в сборной России?

    Полузащитник Роман Широков и защитник Сергей Игнашевич завершили карьеру в сборной России. «Бомбардир» проводит опрос среди своих читателей, чтобы узнать о том, кто еще должен прекратить свои выступления в составе национальной команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2016 19:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 24 июля 2016, 22:31

      Все !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 24 июля 2016, 22:04

      Большинство голосует за Березуцких. Вот скажите кого вместе них поставить в защиту? Нойштедтера? Или Может Васина и Логашова? Или может натурализуем кого-нибудь? Березуцкие в сборной должны быть однозначно, лучше них в России пока, к сожалению, нет!


      Зачем в этот опрос Торбинского и Самедова включили? Первый случайно в сборную вернулся, его итак не будет, а второй вообще на замене сидит постоянно, а периодами лучшим был в нашей сборной при Капелло!


      Кержакова итак в сборной сейчас нет, его наоборот вернуть надо.


      Вывод такой: опрос глупый!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 24 июля 2016, 21:40

      Все кто на евро позорился

      2
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 24 июля 2016, 19:43

      Самедов с Кержом ещё побьются за сборную.

      0
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      Рейтинг: +7

      max_alimpiev 24 июля 2016, 19:40

      Березуцкие

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 июля 2016, 19:36

      А что толку? Один хрен защитников нет,так что либо эти,либо никто.

      -2
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      Рейтинг: +527

      трениришко 24 июля 2016, 19:35

      все кому за 30

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2016, 19:32

      кстати Игнашевич еще ничего не объявлял сказал полунамеком

      -1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 24 июля 2016, 19:25

      Братья Березуцкие и Кержаков Александр для сборной уже староваты.

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