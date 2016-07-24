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    Жезуш: «Ради покупки ван Перси «Спортингу» пришлось бы продать стадион»

    Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш прокомментировал информацию о возможном переходе в лиссабонский клуб нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси.

    «Ван Перси – великий футболист, который интересен многим клубам. Но если говорить о великих игроках, то не стоит забывать о том, сколько они зарабатывают. О таких деньгах многие даже не мечтают. Но в Турции способны платить такие деньги.

    Конечно, я хотел бы видеть ван Перси в своей команде, но нам пришлось бы продать стадион, чтобы его заполучить. А где «Спортинг» тогда будет проводить домашние матчи?», – сказал Жезуш.

    Источник: Goal.com

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    24.07.2016 14:02
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