Коло Туре завтра перейдет в «Селтик»

Трансфер защитника «Ливерпуля» Коло Туре в «Селтик» должен состояться 25 июля. Об этом сообщил главный тренер шотландской команды Брендан Роджерс.

«Переход должен быть завершен уже завтра. Когда-то я пригласил Туре в «Ливерпуль», и он очень помог мне. Он был полезен и в концовке прошлого сезона под руководством Юргена Клоппа.

Когда я работал в «Ливерпуле», то для меня Туре был незаменимым игроком в важных матчах. Коло – профессионал, который имеет за своими плечами большой опыт», – сказал Роджерс.