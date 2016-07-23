Игнатьев: «Отсутствие Халка и Витселя сказывается на игре «Зенита»

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлением после поединка за Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом» (0:1). Специалист отметил, что изменения в игре петербуржцев с приходом Мирчи Луческу пока не видны. Также, по его словам, отсутствие уехавшего в Китай нападающего Халка и хавбека Акселя Витселя, оставшегося вне заявки на эту игру, в значительной мере сказалось на качестве футбола сине-бело-голубых.

– Игра мне понравилась, потому что она первая. Мы соскучились по большому футболу. Если говорить об игре, команды еще не вышли на свой уровень. К тому же давило психологическое состояние, которое бывает, когда две равные команды боятся допустить ошибки. Поэтому не было скоростей. Во втором тайме мы увидели более открытый и динамичный футбол. Но мало что получалось в атаке.

– Как вам первый матч «Зенита» под руководством Луческу? Вы заметили какие-то изменения в игре команды?

– У него было мало времени, поэтому сказать, что есть какие-то очень заметные изменения я не могу. Питерцы больше стали контролировать мяч, иногда даже в ущерб атаке. А в целом глобальных изменений ждать сложно.

– Это был первый матч без Халка. Чувствуется, что его не хватало?

– Конечно. Без Витселя и Халка им гораздо сложнее. Это были два великих футболиста. Было заметно их отсутствие.