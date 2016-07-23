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    Semenycch угадал результат матча за Суперкубок и выиграл книгу «Секретный футболист»

    «Бомбардир» подвел итоги мини-конкурса, в котором вы давали свои прогнозы на исход матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом».

    Итак, победный ответ: ЦСКА – «Зенит» – 0:1 (Маурисио). Контрольный вопрос: 39%/61%

    Трое участников точно спрогнозировали итоговый счет матча, а также автора единственного гола. И это – Vital_Osh, Василии и Semenycch.

    Но победителем может стать только один игрок, и это Semenycch, который дал наиболее близкий ответ на контрольный вопрос. Он указал, что преимуществом во владении мячом будет владеть «Зенит» в соотношении 46 % на 54%. Два других игрока посчитали, что во владении мячом лучшим будет ЦСКА (52% на 48% у Vital_Osh и 53% на 47% у Василии).

    Поздравляем победителя, который выиграл скандально известную книгу об изнанке футбольного мира «Секретный футболист» от издательства «Эксмо»!

    Чтобы получить свой приз, победителю необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru.

    Не забывайте участвовать в Конкурсе прогнозов, в котором разыгрывается еще больше крутых призов!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 21:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 июля 2016, 13:15

      Полтергейст!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 24 июля 2016, 12:26

      Поздравляем)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 24 июля 2016, 09:44

      Поздравляю

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 24 июля 2016, 04:11

      Херня... Тут с жёнами уже пятый раз не угадываю...или они со мной?. Или опять погадать?... Ха! С ув.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Дон Посей 24 июля 2016, 05:02

      Развеселило... Конечно опять погадать, нечего останавливаться на достигнутом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 июля 2016, 01:43

      Остаётся вздохнуть и поздравить победителя, хотя чего вздыхать, пора уже привыкнуть к тому, что моё прогнозирование ни к чёрту негоже...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 24 июля 2016, 01:31

      пОЗДРАВЛЯЮ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 июля 2016, 00:25

      Зенит с Кубком!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 июля 2016, 00:19

      Поздравляю!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      Стас85 23 июля 2016, 23:54

      процент владения победитель у меня списал и автора гола,только я на 2-1 ставил и еще голы должны были Керж и Еременко забить...

      -1
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      Рейтинг: +80

      cruiff 23 июля 2016, 22:53

      Поздравления Семенович.

      4
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > cruiff 23 июля 2016, 23:04

      И ей тоже

      2
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      ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch > cruiff 23 июля 2016, 23:09

      Спасибо за поздравления!

      4
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