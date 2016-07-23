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    Угадай результат матча за Суперкубок и выиграй книгу «Секретный футболист»

    В субботу, 23 июля, в матче за Суперкубок России сыграют ЦСКА и «Зенит». «Бомбардир» предлагает вам снова попробовать свои силы в качестве суперпрогнозистов.

    Угадайте итоговый счет этого матча и получите приз от крупнейшего в России издательства «Эксмо» – скандально известную книгу «Секретный футболист: Изнанка футбольного мира».

    Внимание! Прием прогнозов завершен.

    Автор книги – анонимный игрок английской Премьер-Лиги, с 2011 года ведет колонку в британской The Guardian. Наконец, тайны футбольного мира сошли со страниц газетной периодики и все самые скандальные подробности объединились в одном издании. Читая «Секретный футболист», вы проникнете за закрытые двери раздевалок, где тренеры проворачивают махинации за крупные и грошовые гонорары, поймете, как выстраивается коммуникация футболистов в команде, как они относятся к другим людям и к самой игре.

    Чтобы стать лучшим в этом конкурсе – угадайте итоговый исход матча за Суперкубок (с учетом дополнительного времени, но без учета серии пенальти, если она будет) и авторов голов.

    В том случае, если многие пользователи угадают итоговый счет и авторов голов, выбрать победителя поможет контрольный вопрос:

    - Какая из команд будет больше владеть мячом (спрогнозируйте процентное соотношение)?

    Выиграет тот, чьи ответ на контрольный вопрос совпадет с реальностью на матче за Суперкубок. Если сложится так, что у нескольких игроков совпадут все прогнозы, то выиграет тот, кто написал свой комментарий раньше.

    Свои прогнозы пишите в комментариях к этой новости в таком формате: ЦСКА – «Зенит» – 2:1 (Траоре (дубль), Кокорин). Контрольный вопрос: ЦСКА – 70%/30%

    Прогнозы принимаются до 18:00 23 июля.

    Удачи!

    Внимание: доставка приза будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 18:00
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    Комментарии317
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      Рейтинг: +1430

      moskowcity-petrv 23 июля 2016, 18:54

      Почему до18:00)?что так ущербно то)?начало в 19вроде)!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июля 2016, 18:51

      жаль опоздал; ЦСКА-Зенит 3-0;(Траоре,Натхо,Тошич) 61%-39%

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +92

      Uliana Lu 23 июля 2016, 18:29

      Прием комментариев закончился в 18:00! :)
      Всем спасибо!
      Все, что опубликовано после 6, учитываться не будет.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 23 июля 2016, 18:20

      ЦСКА-зенит 1-1(53-47)еременко,кержаков пенальти 3-4

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 23 июля 2016, 18:12

      Маурисио

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска 23 июля 2016, 18:11

      ЦСКА-Зенит 1-2(45-55%).Ерёменко,Шатов,Жирков или бразилец

      0
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      Рейтинг: +34

      Bayern Andr 23 июля 2016, 18:10

      ЦСКА 1:2 Зенит (Траоре, Джоджевич, Кержаков) контрольный вопрос: ЦСКА 60%/40%

      0
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      Рейтинг: +10

      denizzavr 23 июля 2016, 17:58

      ЦСКА - Зенит 0:1 Жирков

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 июля 2016, 17:55

      ЦСКА - "Зенит" - 3:1 ( Натхо , Ерёменко , Траоре - Кержаков ). Контрольный вопрос 55%/45%

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      red_grass 23 июля 2016, 17:38

      ЦСКА - Зенит 0:2 (Кержаков, Кержаков), контрольный вопрос 46-54

      0
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