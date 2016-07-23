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    Прядкин: «Оренбург» сыграет на своем стадионе даже при несоответствии нормам РФПЛ»

    Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин подчеркнул, что «Оренбург» сможет принять соперников на своем стадионе, начиная с первого тура, несмотря на несоответствие некоторым нормам РФПЛ.

    «У нас есть решение бюро исполкома РФС, там четко прописано, что клубам, которые только что вышли в РФПЛ, дается отсрочка для приведения своих арен в соответствующий регламенту вид. Это значит, что они могут играть на своих аренах даже при несоответствии вместимости, разрешенной РФПЛ. Если стадион вмещает меньше 10 тысяч человек, то мы все равно разрешим там играть.

    Если ЦСКА договорится с «Оренбургом» о смене кругов, то мы разрешим играть на стадионе «Газовик». Это касается и остальных домашних матчей, в том числе и встречи первого тура с «Ростовом», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    23.07.2016 19:58
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 июля 2016, 22:03

      есть надежда что стадион не будут строить как в зениту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 23 июля 2016, 20:24

      хорошая новость)сходим сходим)

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