«Наполи» интересуется Тевесом

«Наполи» рассматривает вариант с приобретением нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса. Аргентинец по замыслу руководства «адзурри» должен заменить в команде Гонсало Игуаина, следующим местом карьеры которого, вероятно, станет «Ювентус».

Напомним, 32-летний игрок уже имеет опыт выступлений в Серии А в составе туринского гранда. Сам форвард уже признавался, что хочет вернуться в Европу.

В текущем сезоне Тевес провел 25 поединков, записав в свой актив девять голов и четыре результативные передачи.