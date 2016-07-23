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    Луческу: «Трансфер Джулиано практически оформлен»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что в ближайшее время сине-бело-голубые подпишут контракт с полузащитником «Гремио» Джулиано. Об этом румынский специалист рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей».

    – В последних играх, проведенных «Зенитом» на сборах, я заметил, что мои футболисты прониклись этой мыслью. Стали больше играть комбинационно. «Теперь нет Халка, – сказал я им. – Все, забудьте! Есть вы, все остальные, и будем надеяться, что среди вас найдется новый Халк».

    – Вы предполагаете делать еще приобретения?

    – Да. Практически оформлен контракт с Джулиано. Ты наверняка помнишь его по играм за «Днепр».

    – Конечно, отличный футболист.

    – Он очень важный игрок «Гремио», капитан команды, что уже говорит о многом. Это футболист, который прошел через все бразильские сборные. Четыре года Джулиано выступал на Украине, пожалуй, был лучшим легионером «Днепра». А ему всего лишь 26 лет, он уже профессионал высокого уровня и с прекрасной перспективой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 13:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +42

      Lb40 23 июля 2016, 15:16

      И играть будем по бразильской схеме 2-6-2

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 23 июля 2016, 14:26

      бразилец +1

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6299

      порт 23 июля 2016, 13:10

      Добро пожаловать в "Зенит". Надеюсь оправдает доверие тренера.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 23 июля 2016, 13:07

      Не Халк конечно. Ну что же, будем посмотреть.

      2
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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > richi 23 июля 2016, 13:29

      Скорее это замена Витселю, нежели Халку.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > 18JG 23 июля 2016, 15:04

      Возможно. Я не видел его игры.

      0
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