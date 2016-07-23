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    Юран: «Промес заслуживает получать в «Спартаке» три миллиона»

    Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран заявил о необходимости красно-белым любыми способами сохранить в составе полузащитника Квинси Промеса.

    «Квинси Промес доказывает на поле свое лидерство, являясь определяющим футболистом клуба. На данный момент я не вижу в составе «Спартака» футболиста, который смог бы заменить Промеса. У красно-белых есть все шансы, чтобы занять лидирующую позицию в чемпионате России. У основных конкурентов не всe гладко:«Локомотив» находится на перепутье, но проблемы руководящего состава не должны отражаться на футболистах и главном тренере, «Зенит» потерял ведущих игроков, армейцы тоже не молодеют.

    Квинси Промес просит повысить ему зарплату до € 3 млн – он достоин этих денег. Человек каждый сезон забивает больше 10 мячей и является опорным игроком команды. Есть некоторые игроки, которые даже на поле не выходят, но получают половину от этой суммы», – заявил Юран.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2016 11:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8017

      nik55 24 июля 2016, 12:24

      своей игрой он заработал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 24 июля 2016, 08:15

      любимая русская забава - считать деньги в чужом кармане

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 июля 2016, 05:21

      Такие как юран жизни не знают,
      Как работяги на 8-10 тысяч в России проживают,
      И это не евры, а рубли,
      Но Москва не Россия, давай всем миллионы вали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 июля 2016, 00:41

      Пусть Юран распоряжается своими деньгами, ага.

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 23 июля 2016, 18:35

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 23 июля 2016, 15:27

      если дадут 3 то другие начнут тоже просить добавку. надо сделать по уму и дать ему премиальные за результат - например ЗП считается 3 лимона в год после достижения 12 голов, или при участии более чем 80% матчей, или при достижении 1-2 места.
      Тогда мотивация есть биться. Работаешь за 1,5, но все в твоих руках - остальные 1,5 получаешь по факту результата. Также сделать остальным. Лучше 10-20 миллионов на мотивацию направить, чем купить 1 игрока, который не факт, что даст результат.
      А тут каждый заинтересован и будет "ПИХАТЬ" остальным, что б работали, иначе потеряют бабки

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      Рейтинг: +6898

      sochi-2013 23 июля 2016, 13:53

      Если упустят Примуса- разговоры о чемпионстве "пустой базар"!

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 23 июля 2016, 13:25

      Правильно Юра говорит

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 23 июля 2016, 12:40

      Конечно! Не жалейте 3 ляма хотя бы для того, кто заслуживает!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2016, 11:55

      Полностью согласен.

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