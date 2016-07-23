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    Луческу: «Витсель попросил отпустить его из «Зенита» в другой клуб»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подтвердил информацию о возможном скором уходе из команды Акселя Витселя. Как отметил специалист, полузащитник попросил отпустить его в другой клуб.

    «Витсель встречался с руководством клуба и попросил не удерживать его в команде. У него есть по два варианта продолжения карьеры в Англии и Италии. Бельгиец является одним из лучших игроков в мире, а посему «Зенит» намерен получить хорошие деньги от его трансфера», – заявил Луческу.

    Источник: Football Italia

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    23.07.2016 06:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 23 июля 2016, 12:04

      Какой вежливый молодой человек. Надо и Зениту попросить его 25-30 млн евро на развитие клуба )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 23 июля 2016, 11:02

      и правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 23 июля 2016, 10:36

      Бомжи разбегаются)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 23 июля 2016, 10:14

      Один из лучших игроков? Валлийцы так не думают. )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 23 июля 2016, 09:08

      ...да продайте уже куда-нибудь...
      ...таких "лучших"в Китае ждут...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > 1bear 23 июля 2016, 11:50

      по краеней мере лучше любого русского жопоногого дебила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 23 июля 2016, 08:42

      Из-за того, что он считает себя лучшим в мире его никто купить не может! Очень сильно у него планка завышена)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > TERIA-76 23 июля 2016, 11:51

      по краеней мере у него мяч ничто не мог отобрать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      marshal9 23 июля 2016, 08:08

      надоели

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 июля 2016, 08:07

      Уже в который раз Витсель уходит и всё никак не уйдёт. Одного из лучших
      игроков мира давно бы забрали с руками.Значит не лучший.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июля 2016, 07:23

      Когда эта история закончится ((((

      1
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