Луческу: «Витсель попросил отпустить его из «Зенита» в другой клуб»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подтвердил информацию о возможном скором уходе из команды Акселя Витселя. Как отметил специалист, полузащитник попросил отпустить его в другой клуб.

«Витсель встречался с руководством клуба и попросил не удерживать его в команде. У него есть по два варианта продолжения карьеры в Англии и Италии. Бельгиец является одним из лучших игроков в мире, а посему «Зенит» намерен получить хорошие деньги от его трансфера», – заявил Луческу.