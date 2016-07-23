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    Тюльпанов: «Шансов построить «Зенит-Арену» к декабрю с каждым днем все меньше»

    Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что стройка «Зенит-Арены» может быть заморожена на пару месяцев из-за смены генподрядчика.

    «Пройдет как минимум месяц-два, пока стройка будет восстановлена. Пока старый подрядчик заберет свою технику, а новый завезет свою, потребуется время. Дни, недели, месяцы могут пройти, а сейчас важен каждый день.

    С каждым днем шансы построить арену к декабрю становятся все меньше и меньше. А если этого не произойдет, мы не сможем принять Кубок Конфедераций, что будет позором для Петербурга и негативно скажется на имидже России. Я призываю город в лице заказчика обдумать свои действия и сделать все возможное, чтобы стадион был сдан к декабрю.

    Как я понимаю, конфликт зашел слишком далеко, и примирения не произошло, хотя обе стороны понимают, что затягивание сроков – это губительно», – сказал Тюльпанов в эфире «Радио Балтика».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 01:54
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +11231

      alp 23 июля 2016, 17:57

      Почему в руководстве столько много тупых и упоротых?

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 23 июля 2016, 16:25

      Зато есть шансы построить к декабрю 2017 года!

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 июля 2016, 12:58

      Оскудел поток денег до состояния ручейка.Начались взаимные обвинения.Заканчивается стройка-позор страны,когда внаглую и долго воровали народные деньги. Без нефтедолларов надо было поджать когти хапугам,но традиция заносить в высокие кабинеты обговоренные суммы,не позволяет снизить уровень грабежа- вылетишь с работы,а ,может,и в посадках распухшего найдут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      smail1974 > yorgenbarenz 23 июля 2016, 22:14

      там чаморо один присосался когда узнал ,что 4 милиарда. выдилили его бы на вилы. а так распил уже достал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 23 июля 2016, 12:06

      Зенит-Арена + АвтоВаз + космодром Плисецкий = Бермудский треугольник!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 23 июля 2016, 10:06

      Позор всей стране, которая терпит воров.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      Стас85 23 июля 2016, 09:15

      сравняйте его с землей на хрен уже за..ало...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 23 июля 2016, 09:02

      да просто пипец!!!

      0
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      Рейтинг: +99

      Bekkz 23 июля 2016, 08:20

      Питерцы со своим царьком красавцы, ОИ-2016 обосрали, теперь ЧМ-2018 просрут. Ай молодэсьля, красавчики. Народ по бороде пустили. Такое только в России. Жаль.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      семенчик 23 июля 2016, 08:17

      Лет через 5 достроят

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > семенчик 23 июля 2016, 08:45

      Не факт))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 июля 2016, 08:15

      Позор ворам! Даже Путин не в состоянии решить эту проблему со строительством и воровством.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 23 июля 2016, 08:48

      А так же пенсиями,образованием,медициной,ростом производства,безработицей и.т.д.

      1
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