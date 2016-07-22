Вернидуб: «Не могу назвать шагом вперед переход Будковского из «Зари» в 13 команду РФПЛ»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб отметил, что не считает переход нападающего луганчан Филиппа Будковского в «Анжи» шагом вперед. По словам наставника, ему непонятен такой выбор 24-летнего игрока сборной Украины.

«Я о Будковском уже забыл, он не игрок «Зари». Зачем мне думать о Будковском в «Заре», если его уже здесь нет? Теперь это история.

Я не понимаю, как можно делать шаг вперед, когда ты переходишь в 13-ю команду чемпионата России по итогам прошлого сезона? Я этого понять не могу.

Были разговоры о вероятном переходе Будковского в «Трабзонспор» и «Андерлехт» – это был бы шаг вперед.

Еще можно было бы понять, если бы состоялся переход, к примеру, в ЦСКА, «Зенит», «Ростов» или даже в московский «Спартак». Но не переход в команду, которая уже не первый год борется исключительно за выживание», – сказал Вернидуб.