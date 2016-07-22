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  • Вернидуб: «Не могу назвать шагом вперед переход Будковского из «Зари» в 13 команду РФПЛ»

Вернидуб: «Не могу назвать шагом вперед переход Будковского из «Зари» в 13 команду РФПЛ»

22 июля 2016, 23:22
10

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб отметил, что не считает переход нападающего луганчан Филиппа Будковского в «Анжи» шагом вперед. По словам наставника, ему непонятен такой выбор 24-летнего игрока сборной Украины.

«Я о Будковском уже забыл, он не игрок «Зари». Зачем мне думать о Будковском в «Заре», если его уже здесь нет? Теперь это история.

Я не понимаю, как можно делать шаг вперед, когда ты переходишь в 13-ю команду чемпионата России по итогам прошлого сезона? Я этого понять не могу.

Были разговоры о вероятном переходе Будковского в «Трабзонспор» и «Андерлехт» – это был бы шаг вперед.

Еще можно было бы понять, если бы состоялся переход, к примеру, в ЦСКА, «Зенит», «Ростов» или даже в московский «Спартак». Но не переход в команду, которая уже не первый год борется исключительно за выживание», – сказал Вернидуб.

Источник: «Спорт-Арена»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Заря Анжи Будковский Филипп Вернидуб Юрий
Комментарии (10)
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Edward52
1469219469
В прошлом году 13 команда РФПЛ, а в настоящем время покажет. Кто знает, что будет?
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veltrener
1469226620
Если этот парень родом из Луганска, то его очень даже можно понять - на своей родине играть всё равно не дают, а выступать в стране, где полный бардак и за монету гейропейцам жопы лижут, а у пендосов готовы в прислугах ходить - адекватному человеку попросту не хочется
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Ubuntu
1469236287
Давайте смотреть правде в глаза, парень просто хотел свалить из Украины
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Алексей1988
1469239045
или даже в московский «Спартак» (с) И тут легкий потъеб, что спартак днище ) даже в спартак, бугагага :)
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Легенда Анжи
1469247210
Мне его игра нравиться.двумя голами отличился в контр.матче сиграв один тайм.а так это его решение куда переходить.если б зенит.цска сделали бы предложение он бы и туда перешел
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LАV
1469261005
Уважаемый Верни_дуб в этом сезоне Анжи будет одним из лидеров... лига Европы это задача минимум... так что скоро пол состава шахтера закупим
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