Гаджиев: «На пост главного тренера сборной есть два кандидата»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал итоги заседания технического комитета РФС, на котором с его участием обсуждались кандидатуры главного тренера национальной команды.

– Мы говорили о том, что тренером сборной обязательно должен быть россиянин. Это первое. Второе – с нашей точки зрения, есть два кандидата на эту должность: Курбан Бердыев и Станислав Черчесов.

– Помимо этих двух фамилий, в качестве еще одного из кандидатов называли Александра Бородюка. Получается, этот вариант уже отпал?

– Не знаю, отпал он или нет. Эта фамилия на заседании комитета не звучала. Возможно, она будет звучать на исполкоме РФС.