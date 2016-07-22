«Боруссия» объявила о переходе Шюррле

Дортмундская «Боруссия» объявила о подписании контракта с полузащитником «Вольфсбурга» Андре Шюррле. Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.

Официально сумма сделки не разглашается, но ранее СМИ сообщали о том, что «волки» получат за своего игрока 30 миллионов евро.

Отметим, Шюррле в прошлом сезоне сыграл в 29 матчах в составе «Вольфсбурга», в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Также на счету игрока десять матчей и два гола в Лиге чемпионов.