Лига Европы. «Кайрат» Аршавина проиграл «Маккаби» и покинул турнир

«Кайрат» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы уступил на выезде тель-авивскому «Маккаби» со счетом 1:2. Это результат не позволил казахстанской команде пройти дальше – первый поединок завершился со счетом 1:1.

Отметим, весь матч в составе казахстанской команды провел Андрей Аршавин. Россиянин не отметился результативными действиями в этом поединке.

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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд

«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Кайрат» (Казахстан) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бен Хаим, 5; 1:1 – Гоу, 64; 2:1 – Альберман, 86.