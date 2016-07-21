Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малых: «В ПФЛ после матчей выпивали по паре пакетов пива»

    Защитник «Оренбурга» Андрей Малых рассказал о времени выступления оренбургской команды в ПФЛ. Напомним, последний раз клуб находился во втором дивизионе в сезоне-2012/13.

    – В ПФЛ есть футбольная жизнь?

    – Когда я приходил в первую взрослую команду, за нее играли взрослые футболисты, которые выше ФНЛ не поднимались никогда. Они были как дембеля в армии, позволяли себе высказывания в адрес молодежи. Считали, что они играют в футбол лучше всех и никогда не ошибаются. Но драк не было, потому что не каждый молодой готов полезть в драку.

    – Пили много после матчей?

    – Пару пакетов пива в автобус – там получалось по две бутылки на человека. Со стороны страшно выглядит, наверное, когда человек тащит в салон два ящика с бутылками, но в итоге, если на всех, то получается немного. Тем более когда едете после игры, на следующий день выходной. Вот был бы ящик водки – это перебор, но такого я никогда не видел.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2016 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июля 2016, 11:21

      Нет,с пива играть лучше не станешь.Надо хороший вискарь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 июля 2016, 18:38

      в 80 года вино пили бочкамитак то..и хоккеисты и футболисты

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Chernyi Lis 21 июля 2016, 20:44

      И водку

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11