Михаил Кержаков: «Зенит» хочет победить во всех турнирах, в которых участвует»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против ЦСКА и предстоящего сезона.

– Как лично у вас настроение перед Суперкубком? Как чувствуете себя в конкурентной борьбе во вратарской линии?

– Все хорошо, в конкуренции чувствую себя отлично. Что касается планов на сезон, посмотрим. Сезон длинный. Будем бороться за первое место. Мы хотим победить во всех турнирах, в которых участвуем.

– Чего ждете от матча за Суперкубок? Как ЦСКА изменится с уходом Мусы?

– Думаю, соперник не сильно изменится. Ну а ожидаю только победы.