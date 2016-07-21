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Гершкович: «Слуцкий отчитается об игре сборной на заседании техкома»

21 июля 2016, 08:55
1

Заместитель председателя технического комитета РФС Михаил Гершкович рассказал о том, что будет обсуждаться во время предстоящего заседания.

– На заседании технического комитета будет Слуцкий. Он отчитается по итогам работы на чемпионате Европы. Заслушаем также и Балахнина.

– Ждете развернутого отчета от них?

– Конечно. Будет хороший и доброжелательный разговор, обмен мнениями. Обязательно нужно услышать тренерский штаб сборной России, работавший на Евор. Надеюсь, разберем ошибки, которые были совершены, и лучше, чтобы это прозвучало из уст тренеров, ведь только они знают причины.

– Слуцкий ведь будет первым за последние годы, кто выступит перед своими коллегами?

– Верно. Иностранные тренеры сборной за свою работу не отчитывались.

– Кто еще планирует посетить заседание?

– Члены бюро Объединения отечественных тренеров, а также Черчесов, Карпин, Бердыев, Гаджиев, Семин, Игнатьев. И, конечно, члены технического комитета.

– Президент РФС уже назвал трех кандидатов на должность главного тренера сборной – Черчесов, Бердыев и Бородюк.

– Скорее всего, кто-то из них возглавит национальную команду. С уверенностью можно сказать, что это будет отечественный специалист. И это радует.

– Тренера объявят на исполкоме РФС?

– Не знаю. Технический комитет может только порекомендовать своего кандидата исполкому. А назначать тренера – прерогатива президента.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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Black Giz
1469083938
Интересно было бы послушать.
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