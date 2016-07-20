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    Фернандо: «Монтелла звал меня в «Милан», но я отказался ради перехода в «Спартак»

    Новичок «Спартака» Фернандо признался, что предпочел московский клуб «Милану». По словам бразильца, в стане «россонери» его хотел видеть экс-наставник «Сампдории» Винченцо Монтелла. Тем не менее, 24-летний игрок решил перебраться в Россию, в чем не последнюю роль сыграло то, что красно-белые будут принимать участие в Лиге Европы.

    «В «Сампдории» у меня сложились отличные отношения с тренером Винченцо Монтеллой. Он этим летом перебрался в «Милан» и хотел взять меня с собой, но я сделал выбор в пользу «Спартака». Почему? «Спартак» и «Милан» – великие команды, но московский клуб будет выступать в Лиге Европы. Это тоже имело значение.

    Мне захотелось стать частью «Спартака». Знаю, что мой новый клуб долгое время не выигрывал чемпионат, и я сделаю все, чтобы добиться этой цели вместе с партнерами», – сказал Фернандо.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.07.2016 21:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июля 2016, 11:21

      Столько денег Милан за не давал......и только поэтому перешел в Спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 июля 2016, 02:00

      Ахахаха через пол сезона пожалеет ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      acergu 20 июля 2016, 23:06

      Еблн, хле!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      Мы Русские 20 июля 2016, 22:35

      Ну уж лучше такие интервью видно, что хоть голова на плечах. Наши вон бухают в Монте-Карло и говорят, что Наши ожидания - это наши проблемы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 20 июля 2016, 22:30

      ага..по деньгам подумал и в спартак лучше конечно...а милан сыграл как реклама тебе..))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 20 июля 2016, 22:10

      Во свистит, во свистит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 20 июля 2016, 21:57

      Что то очень сильно проскакивает недоверие к словам прибывшего к нам новоиспечённого поклонника Великого Спартака

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 21:40

      В мясе бабло ЖИРнее

      -1
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