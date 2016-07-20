Вила: «Карпин – блестящий тренер, отлично разбирающийся в тактике»

Хуан Хосе Вила, входивший в тренерский штаб экс-главного тренера «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерия Карпина, рассказал о профессиональных качествах 47-летнего российского специалиста. Испанец отметил, что вопреки сложившемуся мнению о замечательных мотиваторских способностях наставника, он прежде всего является сильным тактиком.

«Я считаю, что Карпин – блестящий тренер. Его очень интересуют тактические аспекты игры, он постоянно изучает профессиональную литературу и готов экспериментировать. Его приоритетом всегда была игра в атаке, но он не зацикливался на одной схеме. Предпочитал играть в 4-3-3, чтобы предоставить больше свободы группе атаки, но в «Мальорке» довольно легко подстроился под текущий состав и перешел на 4-4-2. Тактика – его сильная сторона. У него скорее репутация мотиватора? Наверное, это из-за того, что он эмоциональный человек и с сильным характером. Это отвлекает от его умения понимать игру.

Также он очень жестко следит за дисциплиной. В его командах игроки всегда сосредоточены на работе. Кстати, несмотря на это, в личной ситуации при каком-то форс-мажоре он может пойти навстречу футболисту. Не хочу приводить конкретные примеры, но они были. Не понимаю, почему он сейчас без клуба. Думаю, это ненадолго», – сказал Вила.