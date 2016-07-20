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    Ещенко: «Уже нашел взаимопонимание с Промесом и Ромуло»

    Защитник «Спартака»Андрей Ещенко рассказал об адаптации в московской команде.

    «Мы выигрываем контрольные матчи, и поэтому я доволен. Но нам еще, конечно, работать и работать. Похоже, что уже нашел взаимопонимание с Промесом и Ромуло. Давно знаю Глушакова, Попова и Комбарова, поэтому с ними тоже никаких проблем. Подсказываю молодому Кутепову. Думаю, с каждым днем мы все лучше и лучше понимаем друг друга.

    Иногда вечером играем с ребятами в хоккей на приставке. Пока, правда, у меня не очень получается. Никак не можем с Макеем выиграть у Песьякова с Пуцко. Фартовые они просто! Дело, наверное, в том, что парни берут команды оборонительного стиля, а мы выбираем атакующего. Но мы все равно не будем изменять нашей атакующей манере игры!» – сообщил Ещенко.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.07.2016 16:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 июля 2016, 08:03

      В футбол играет тоже на приставке.

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      Рейтинг: +100624

      zigbert 20 июля 2016, 20:59

      Старательный парень.

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