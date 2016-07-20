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  • Голы Халка и Шатова – в топ-10 лучших мячей прошлого сезона ЛЧ

Голы Халка и Шатова – в топ-10 лучших мячей прошлого сезона ЛЧ

20 июля 2016, 16:25
7

УЕФА назвал десять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2015/16.

В число лучших попали два гола «Зенита» – техничный удар Олега Шатова в матче с «Гентом» и прицельный дальний выстрел Халка по воротам «Лиона».

Топ-10 голов:

Штефан Лихтштайнер («Боруссия» Менхенгладбах – «Ювентус»)

Луис Суарес («Барселона» – «Арсенал»)

Лионель Месси («Барселона» – «Рома»)

Сауль Ньигес («Атлетико» – «Бавария»)

Хуан Куадрадо («Бавария» – «Ювентус»)

Алессандро Флоренци («Рома» – «Барселона»)

Александр Лаказетт («Зенит» – «Лион»)

Олег Шатов («Зенит» – «Гент»)

Виейринья («Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед»)

Халк («Зенит» – «Лион»).

Стоит отметить, что лучшие голы выбирали технические наблюдатели УЕФА: Алекс Фергюсон, Мирча Луческу, Дэвид Мойес, Жан-Поль Бриггер, Миксу Паателайнен, Томас Шааф, Петер Рудбек, Хинес Мелендес и Иоан Лупеску.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Зенит Шатов Олег Халк
Комментарии (7)
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Mariner
1469022109
Оба гола Халк сделал... Эх, тяжело без него будет. Ну ничего, может ещё прикупим на освободившиеся средства кого-нить не хуже.
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mauxa
1469022839
а так сложно все 10 голов выложить?
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GoldPlayFIFARus9
1469024302
Всю бы десятку бы посмотреть...
Ответить
Superviser77
1469025572
нормик
Ответить
Mr_Murder
1469029186
Халк - красава
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koli4ka
1469035892
Имья Живанилды Виейры Соуса(Халка) нам будет только снитса...
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