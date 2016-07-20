Голы Халка и Шатова – в топ-10 лучших мячей прошлого сезона ЛЧ

УЕФА назвал десять лучших голов Лиги чемпионов сезона-2015/16.
В число лучших попали два гола «Зенита» – техничный удар Олега Шатова в матче с «Гентом» и прицельный дальний выстрел Халка по воротам «Лиона».
Топ-10 голов:
Штефан Лихтштайнер («Боруссия» Менхенгладбах – «Ювентус»)
Луис Суарес («Барселона» – «Арсенал»)
Лионель Месси («Барселона» – «Рома»)
Сауль Ньигес («Атлетико» – «Бавария»)
Хуан Куадрадо («Бавария» – «Ювентус»)
Алессандро Флоренци («Рома» – «Барселона»)
Александр Лаказетт («Зенит» – «Лион»)
Олег Шатов («Зенит» – «Гент»)
Виейринья («Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед»)
Халк («Зенит» – «Лион»).
Стоит отметить, что лучшие голы выбирали технические наблюдатели УЕФА: Алекс Фергюсон, Мирча Луческу, Дэвид Мойес, Жан-Поль Бриггер, Миксу Паателайнен, Томас Шааф, Петер Рудбек, Хинес Мелендес и Иоан Лупеску.