Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фахриев: «В лице Рочины «Рубин» приобрел плеймейкера, теперь купим россиян»

    Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев прокомментировал переход в казанскую команду полузащитника Рубена Рочины.

    «Мы очень рады, что подписали футболиста именно такого плана, которого мы очень долго искали. Это креативный игрок, который может вести игру, хорошо ее видит и читает. Это футболист, который может отдать и голевой пас, и завершить сам. Все приобретения были сделаны с учетом того, что у нас будет именно такой плеймейкер. Приобретения у нас еще будут, это будут россияне, и они будут для того, чтобы конкуренция была в каждой линии», – сказал Фахриев.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2016 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 июля 2016, 16:37

      А кто у них новый спонсор,что пол Европы скупили?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 июля 2016, 15:25

      Верните обратно Бердыева, только он вас может поднять вверх турнирной таблицы, а все остальное просто суета !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 20 июля 2016, 14:59

      Еще четверо новых футболистов? Шопинг по-татарски!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 18JG 20 июля 2016, 15:02

      Да уж. С татарским размахом

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11