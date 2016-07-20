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Слуцкий отчитается перед РФС за работу на Евро-2016

20 июля 2016, 14:20
9

Заместитель председателя технического комитета РФС Михаил Гершкович сообщил, что на завтрашнем заседании технического комитета бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выступит с отчетом о проделанной работе на чемпионате Европы-2016.

– Завтра на заседании технического комитета будет Слуцкий. Он отчитается по итогам работы на чемпионате Европы. Заслушаем также и Балахнина.

– Ждете развернутого отчета от них?

– Конечно. Будет хороший и доброжелательный разговор, обмен мнениями. Обязательно нужно услышать тренерский штаб сборной России, работавший на Евро. Надеюсь, разберем ошибки, которые были совершены, и лучше, чтобы это прозвучало из уст тренеров, ведь только они знают причины.

– Слуцкий ведь будет первым за последние годы, кто выступит перед своими коллегами?

– Верно. Иностранные тренеры сборной за свою работу не отчитывались.

– Кто еще планирует посетить заседание?

– Члены бюро Объединения отечественных тренеров, а также Черчесов, Карпин, Бердыев, Гаджиев,Семин, Игнатьев. И, конечно, члены технического комитета.

– Президент РФС уже назвал трех кандидатов на должность главного тренера сборной – Черчесов, Бердыев и Бородюк.

– Скорее всего, кто-то из них возглавит национальную команду. С уверенностью можно сказать, что это будет отечественный специалист. И это радует.

– Тренера объявят на исполкоме РФС?

– Не знаю. Технический комитет может только порекомендовать своего кандидата исполкому. А назначать тренера прерогатива президента. Виталий Мутко уже сказал, что до 30 июля имя специалиста будет объявлено.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Слуцкий Леонид Балахнин Сергей
Комментарии (9)
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multiscan
1469014844
Оказывается, на ЧЕ нашей сбродной проводилась какая - то работа? А где же её результаты? Кроме как в карманах владельца ресторана в Моте - Карло и владельца автосалона, в котором была куплена почти за 12 деревянных лямов крутая тачка.
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Serjik78
1469015440
Ну не шмогла я, не шмогла (С) Вот и весь отчет будет об наших Кокорино-Мамевских инвалидах
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yorgenbarenz
1469015609
Расскажет,как в ночь перед игрой с Уэльсом скандировали в его номере: Мы -говно,мы-говно !
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1469018818
Качание выполнено было не эффективно.
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cska-62
1469019410
А РФС приготовило в качестве подарка Слуцкому мыло и верёвку, чтобы вручить после отчёта?
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vladimir-7
1469020411
Мудко тоже нужно заслушать о проделанной (скорее не проделанной) работе со сборной РФ.
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Ден 781
1469021539
Он был краток. - Мы говно !
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Atoniq
1469022125
с одной стороны Слуцкий молодец-если бы не он(смог собрать,что надо сказать нашим футболякам,чтоб шведов одолеть и других тоже..)так мы бы вообще без ЕВРО были.. почему Каппело на отчет не вызвали,он и ЧМ-2014 и отборы на евро все прокакал за бешенное бабло и сье@ся,почему ему мозг не выносят..?
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koli4ka
1469036922
Лёнь,давай без двойной бухгальтерии...
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