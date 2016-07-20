Слуцкий отчитается перед РФС за работу на Евро-2016

Заместитель председателя технического комитета РФС Михаил Гершкович сообщил, что на завтрашнем заседании технического комитета бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий выступит с отчетом о проделанной работе на чемпионате Европы-2016.

– Завтра на заседании технического комитета будет Слуцкий. Он отчитается по итогам работы на чемпионате Европы. Заслушаем также и Балахнина.

– Ждете развернутого отчета от них?

– Конечно. Будет хороший и доброжелательный разговор, обмен мнениями. Обязательно нужно услышать тренерский штаб сборной России, работавший на Евро. Надеюсь, разберем ошибки, которые были совершены, и лучше, чтобы это прозвучало из уст тренеров, ведь только они знают причины.

– Слуцкий ведь будет первым за последние годы, кто выступит перед своими коллегами?

– Верно. Иностранные тренеры сборной за свою работу не отчитывались.

– Кто еще планирует посетить заседание?

– Члены бюро Объединения отечественных тренеров, а также Черчесов, Карпин, Бердыев, Гаджиев,Семин, Игнатьев. И, конечно, члены технического комитета.

– Президент РФС уже назвал трех кандидатов на должность главного тренера сборной – Черчесов, Бердыев и Бородюк.

– Скорее всего, кто-то из них возглавит национальную команду. С уверенностью можно сказать, что это будет отечественный специалист. И это радует.

– Тренера объявят на исполкоме РФС?

– Не знаю. Технический комитет может только порекомендовать своего кандидата исполкому. А назначать тренера прерогатива президента. Виталий Мутко уже сказал, что до 30 июля имя специалиста будет объявлено.