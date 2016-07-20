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    Кришито: «После ухода Халка мы должны стать большим коллективом»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито подчеркнул, что петербургской команде необходимо сплотиться в единый коллектив после ухода нападающего Халка в «Шанхай СИПГ».

    – «Зенит» остался без Халка. Кто будет новым лидером?

    – Да, вы знаете, что в прошлых сезонах Халк мог забить практически в любой момент, сделать гол из ничего. Но теперь его нет, и это значит, что мы должны больше действовать всей командой. Халк – невероятно сильный футболист, теперь же мы все должны стать большим коллективом.

    – После этих товарищеских матчей вы можете сказать: «Да, мы готовы играть без Халка»?

    – Да, мы можем и должны это делать. Конечно, мы будем по нему скучать. Но он уехал в Китай, а мы должны продолжать думать о делах «Зенита».

    – Чего вы в целом ждете от этого сезона?

    – Пока я думаю о том, что уже в субботу нас ждет матч за Суперкубок, завоевать который крайне важно. Возможно, нам необходимо усиление в линию нападения. Да, у нас уже сильная команда, но если кто-то придет, мы будем рады.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2016 12:46
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