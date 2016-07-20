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  • Романцев: «Еще будучи игроком Черчесов всерьез задумывался о будущем»

Романцев: «Еще будучи игроком Черчесов всерьез задумывался о будущем»

20 июля 2016, 06:56
2

Известный российский специалист Олег Романцев вспомнил времена, когда под его руководством на поле выходил Станислав Черчесов, который сейчас является основным кандидатом на пост главного тренера сборной России.

«Стремление Черчесова посвятить себя тренерскому делу? Мне кажется, Стас уже тогда проявлял к нему интерес. К примеру, записывал, кто и как из соперников пробивает пенальти. Он вел дневники, куда заносил конспекты наших занятий, и постоянно интересовался, что дает то или иное упражнение. Выходит, всерьез задумывался о будущем», – сказал Романцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Россия Черчесов Станислав Романцев Олег
Комментарии (2)
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Диктор
1468987574
Ну вот и реклама пошла за кандидата.
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