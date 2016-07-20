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    Владимир Габулов: «Пока поддерживаю форму с дублем ЦСКА»

    Бывший вратарь «Динамо» и сборной России Владимир Габулов рассказал о том, что в ближайшие дни наступит ясность с клубом, в котором он продолжит свою карьеру.

    – В июне закончился ваш контракт с «Динамо». Где начнете новый сезон?

    – Предложения есть, в том числе от зарубежных клубов. Надеюсь, в ближайшие дни наступит ясность. Хочется уже определенности. Пока же поддерживаю форму с дублем ЦСКА.

    – Давно?

    – Пару недель. Вратарей там тренирует Вячеслав Чанов. Так что вспомнили старые добрые времена, когда вместе работали в первой команде. Огромное спасибо Вячеславу Викторовичу, главному тренеру молодежного состава ЦСКА Александру Гришину и руководству армейского клуба за поддержку.

    – В сборную еще надеетесь вернуться?

    – Конечно! Сделаю для этого все, что в моих силах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2016 06:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +62

      nik33 20 июля 2016, 20:36

      в арсенале же ушли оба вратаря.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 20 июля 2016, 12:15

      "Предложения есть, в том числе от зарубежных клубов?"
      Україна - це Європа!© ;))))

      0
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      Рейтинг: +31

      Тимошенко 20 июля 2016, 10:25

      Дорого! Возрастной! И большая зарплата!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 20 июля 2016, 08:46

      Не пойму, куда смотрят новички РФПЛ, к примеру, отличный вратарь, да ещё и свободный агент.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Димон Панкер 20 июля 2016, 09:29

      придерживаюсь того-же мнения, габулов не лишний человек в футболе

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