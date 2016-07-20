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    Мостовой: «Для Кокорина прозвенел последний звоночек»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о возвращении к работе с первой командой нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, за инцидент с шампанским форвард был отправлен в «Зенит-2».

    «Конечно, этот инцидент – урок на будущее Кокорину. Прежде всего, думать нужно о футболе. И играть не там, где он играет в последнее время, а на поле. Должен все-таки Александр повзрослеть. Для него сейчас определяющий момент. Можно сказать, последний звоночек прозвенел. Если не прислушается, можно забыть о таком футболисте. Но, думаю, все нормально будет. «Зенит» его не для того покупал, чтобы так просто отпустить. Сейчас в команде новый тренер, который будет больше доверять Кокорину. И тот должен раскрыться», – сказал Мостовой.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.07.2016 00:48
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 20 июля 2016, 15:02

      Пусть в Зените-2 остается, вдруг не осознал еще свой проступок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 июля 2016, 11:51

      Lenin26 не научеться вести себя професси анально на поле и за его пределами
      Не понятно, это какие-то намеки или тупая безграмотность?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +862

      Jack24 20 июля 2016, 10:22

      Засохший цветок никогда не раскроется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 20 июля 2016, 08:49

      Поговорить больше не о чем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 20 июля 2016, 07:48

      Пока не научеться вести себя профессианально на поле и за его пределами толку не будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 июля 2016, 07:44

      Какой звонок? Гремят колокола,
      К кокоше видно смерть футбольная пришла

      2
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 20 июля 2016, 02:10

      пусть по барам тоскается

      0
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