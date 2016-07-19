Суд обязал «Кубань» выплатить Попову 600 тысяч

Арбитражный суд Краснодарского края обязал «Кубань» выплатить бывшему полузащитнику команды Ивелину Попову за переход в «Спартак» 600 тысяч долларов. Об этом сообщил агент футболиста Сергей Пронкин.

«Акционер «Кубани» обратился в суд, где ответчиками указал сам клуб и Ивелина Попова, с тем, чтобы признать недействительным приложение к соглашению о расторжении трудового договора, согласно которому игроку нужно было выплатить денежную компенсацию. В ходе рассмотрения в дело вступил новый соистец – Министерство Физической культуры и спорта Краснодарского края, которое так же является акционером ФК «Кубань», которое посчитало, что его права могут быть нарушены, если выплата Ивелину Попову произойдет. Суд принял решение отказать в этом иске – то есть согласно этому приложению краснодарский клуб должен будет заплатить», – сказал Пронкин.