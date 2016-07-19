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    Королевский футбольный союз Бельгии определился с требованиями к кандидату на пост наставника сборной

    Стал известен список требований к претендентам на пост главного тренера сборной Бельгии. Он появился на официальном сайте Королевского футбольного союза этой страны.

    Стоит отметить, что здесь фигурируют такие требования, как умение работать с различными поколениями футболистов, умение быть сильным и открытым в общении, желание и возможность работать в режиме высокой производительности. Кандидаты должны быть определены до 31 июля.

    Напомним, что Марк Вилмотс покинул свой пост после завершения Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2016 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      podonok 23 июля 2016, 18:47

      главное чтобы он был негром. толерасты грёбаные

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