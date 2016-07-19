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    «Ростов» получил деньги для решения оперативных вопросов

    «Ростов» получил финансовое вливание от генерального спонсора и теперь клуб может решать оперативные вопросы. Об этом заявил председатель совета директоров компании «Группа Агроком» Иван Саввиди. Напомним, что данная компания стала генеральным спонсором «Ростова» весной этого года.

    «Мы еще в прошлом году приняли стратегическое решение выступить в роли генерального спонсора «Ростова». Идем немного с опережением. Но в силу своих возможностей, конечно же, мы будем рядом с клубом. В понедельник мы перевели средства, чтобы можно было заплатить по определенным претензиям УЕФА, также нужно форму новую приобрести, еще есть вопросы... Мы направили деньги, чтобы все оперативные вопросы были сняты», – сказал он.

    Источник: Р-Спорт

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    19.07.2016 10:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 19 июля 2016, 14:49

      Ну хоть в одном олигархе немного совести проснулось

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > RamonCSKA 19 июля 2016, 14:51

      Да какая совесть,там очень тёмное дело)))

      -1
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      Рейтинг: +364

      Simbirsk 19 июля 2016, 13:51

      Не понятно чего тут народ сквернословит! Вас, что радует когда какой-то клуб прекращает своё существование из-за финансовых трудностей? Чем больше клубов финансово стабильных в нашей стране, тем больше клубная конкуренция, а конкуренция создает рост всего Российского футбола!!! А ваши скверные шутки адресуйте в первую очередь себе, ведь только вам эти шутки кажутся смешными!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 19 июля 2016, 13:34

      Положите на комод!!!

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 19 июля 2016, 13:10

      За квартиру, за январь.

      -1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 июля 2016, 12:31

      И это радует!

      1
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      Рейтинг: -313

      Китaец 19 июля 2016, 12:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Платить за форму? Вот это уровень лиги хахаха. В ведущих чемпионатах уже давно производитель сам платит чтоб в его экипировке играли, а тут.... Колхозная лига

      -5
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > Marqello 19 июля 2016, 18:20

      если Ростов колхозная команда, то кто зенит, который остался позади? деревня!!! думаю, что самое подходящее слово...

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      Рейтинг: -313

      Китaец > Marqello 19 июля 2016, 20:44

      Еще тупая пизда меня не поправляла... Правильно так, как я написал, уёбище.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 июля 2016, 11:25

      Хорошо

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