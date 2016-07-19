Лебедев: «Все равно футболисты сборной играть не смогут, потому что не умеют»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев не поддерживает кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

«Думаю, никаких успехов Черчесов на посту главного тренера не добьется. Успешного выступления нашей сборной на домашнем чемпионате ждать не приходится. Кого бы сейчас главным тренером ни поставили в нашу сборную, пусть даже Гвардиолу, ничего сделать невозможно. Черчесов внесет какую-то свежую кровь на пару минут, но все равно футболисты играть не смогут, потому что не умеют.

Что он принесет в сборную? Орать будет на игроков и гонять их палкой? Вряд ли это что-то даст. Поэтому толку не будет.

Для того чтобы получить какой-то результат от российской сборной, необходимо вырастить новое молодое поколение, которое будет подготовлено по другой системе, не по старой советской, будет выращено в других морально-нравственных принципах, чтобы не было на всю страну новостей о шампанском в клубах», – сказал Лебедев.