Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лебедев: «Все равно футболисты сборной играть не смогут, потому что не умеют»

Лебедев: «Все равно футболисты сборной играть не смогут, потому что не умеют»

19 июля 2016, 10:46
22

Член исполкома РФС Игорь Лебедев не поддерживает кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

«Думаю, никаких успехов Черчесов на посту главного тренера не добьется. Успешного выступления нашей сборной на домашнем чемпионате ждать не приходится. Кого бы сейчас главным тренером ни поставили в нашу сборную, пусть даже Гвардиолу, ничего сделать невозможно. Черчесов внесет какую-то свежую кровь на пару минут, но все равно футболисты играть не смогут, потому что не умеют.

Что он принесет в сборную? Орать будет на игроков и гонять их палкой? Вряд ли это что-то даст. Поэтому толку не будет.

Для того чтобы получить какой-то результат от российской сборной, необходимо вырастить новое молодое поколение, которое будет подготовлено по другой системе, не по старой советской, будет выращено в других морально-нравственных принципах, чтобы не было на всю страну новостей о шампанском в клубах», – сказал Лебедев.

Источник: Р-Спорт
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chernyi Lis
1468915344
и я про это..новое поколение нужно..любящее футбол!а за этих...заплатили мамки папки...(
Ответить
seawave
1468917357
Надо взять кого-нибудь из Тосно, пару игроков из ФНЛ, да даже во второй лиге можно найти ребят-футболистов с горящими глазами, которые будут биться, действительно биться за Команду, а не нынешних зажравшихся сборников, которые, имхо, забыли, что на поле они выходят играть за Сборную Страны, а не за сборную своего двора.
Ответить
Молчуновский
1468917449
Член какого-то исполкома, некий Блебедев, думаю сам ничего не умеет. Хотя постойте, балаболить же он умеет. Два вопроса у меня по этой новости. Первый. Как этого пчеловека нашли, чтобы вся страна знала его никчемное мнение? Второй. КТО ЭТО?
Ответить
kella
1468917643
Все верно говорит! Просто играть в футбол все умеют, а профессионально, красиво, результативно - ЖОПА!
Ответить
NEMETSRUS
1468918018
тут никакой тренер не поможет пока сами футболисты не поймут кто они и что они
Ответить
Untitled-1
1468918832
и вот такие эксперты в рфс сидят. сразу видно - разбирается в вопросе. соболезнования нашему футболу с такими членами
Ответить
Клим Чугункин.
1468919551
Во жыдёнок выдал.
Ответить
FanatSerj
1468922002
"не по старой советской" - он дебил совсем? Как раз выращенные по советской системе футболисты добивались успехов на мировой арене, игрока масштаба Яшина нам точно в ближайшее будущее не видать.
Ответить
Krasnodar 123
1468922378
Эх гражданин Лебедев что ты здесь пургу несешь! По старой Советской системе этих раздолбаев не то что-бы в кабак не пустили так как у них не было-бы бабла. Их ЧК ГБ из отеля-бы не выпустил. Это либералы распустились сами до нельзя продавшись западу и вырастили таких-же шалопаев. Результат на лицо!
Ответить
richi
1468926374
Все равно чиновники управлять страной не могут, потому что не умеют.
Ответить
Главные новости
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
21:21
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
1
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
3
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
10
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
Все новости
Все новости
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
10
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
19:00
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
11
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
17:59
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
17:37
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
13
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
17:09
7
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
12
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
16:09
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
15:57
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Два клуба обратились в ЭСК РФС
15:38
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+