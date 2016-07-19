Озеров: «Буду голосовать за кандидатуру Черчесова»

Вице-президент РФС Виктор Озеров выразил поддержку кандидатуре Станислава Черчесова на должность наставника сборной России.

«Из всех российских тренеров, добивавшихся побед как внутри страны, так и с зарубежными клубами, это самая креативная кандидатура. Как вице-президент РФС готов проголосовать за него на исполкоме, если это потребуется.

У него за плечами богатый опыт выступления за «Спартак», где он неоднократно становился победителем, и поэтому он знает, что такое дух победы.

Человек волевой, с высокими амбициями, умеющий добиваться поставленных задач», – сказал Озеров.