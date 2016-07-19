Пирло: «Балотелли рано ехать в Китай»

Бывший хавбек сборной Италии Андреа Пирло разочарован экс-партнером по национальной команде Марио Балотелли. Опытный итальянец уверен, что форвард так и не показал максимум своих возможностей.

«Честно, Балотелли меня разочаровывает. Мне очень нравится Марио как футболист. Помнится, как он улыбался, когда приходил на тренировки сборной Италии. Тогда я думал, что к 25 годам этот игрок будет одним из лучших форвардом мира. У Марио есть все, чтобы достичь высокого уровня. Но ему хватит тратить время впустую. На данный момент ему нужно серьезно подойти к выбору нового клуба. Что касается Китая, то Марио пока рано туда ехать», – заявил он.