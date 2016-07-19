ФИФА: Рекомендацию ВАДА может рассмотреть комитет по этике

В ФИФА прокомментировали рекомендацию ВАДА рассмотреть участие главы РФС Виталия Мутко в допинговом скандале.

«ФИФА признает рекомендации, данные сегодня Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Комитет по этике является независимым органом ФИФА, и только он может решить, какие действия предпринять по этому вопросу. В свою очередь, ФИФА запросит у ВАДА всю информацию, касающуюся отдельных случаев применения допинга в российском футболе, на которые ссылается в докладе Макларен. Как только ФИФА получит эти данные, будут сделаны следующие соответствующие шаги», – сообщили в ФИФА.