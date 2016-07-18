Мутко: «У нас будут переговоры с другими кандидатами на пост главного тренера сборной»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

«Такого решения (о назначении Черчесова) нет. И не факт, будет оно еще или нет. Я уже говорил, что у нас есть круг претендентов на пост тренера, он обозначен. Завтра мы встретимся с другим кандидатом – и будут писать опять? Зачем? На самом деле никаких решений по главному тренеру нет. С Черчесовым она (встреча) прошла и планируются встречи с другими кандидатами в ближайшие дни. Идут переговоры, встречи», – заявил Мутко.