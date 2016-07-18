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  • Мутко: «У нас будут переговоры с другими кандидатами на пост главного тренера сборной»

Мутко: «У нас будут переговоры с другими кандидатами на пост главного тренера сборной»

18 июля 2016, 23:08
24

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России.

«Такого решения (о назначении Черчесова) нет. И не факт, будет оно еще или нет. Я уже говорил, что у нас есть круг претендентов на пост тренера, он обозначен. Завтра мы встретимся с другим кандидатом – и будут писать опять? Зачем? На самом деле никаких решений по главному тренеру нет. С Черчесовым она (встреча) прошла и планируются встречи с другими кандидатами в ближайшие дни. Идут переговоры, встречи», – заявил Мутко.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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tilvan
1468872856
Мутко ][yйJIO, мр@зь!
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zadira56
1468895332
Надо бы самого Мудко проверить на допинг. Неадекват полнейший)
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zarya-lk72
1468901620
Пора МУТКО отстранить от футбола, наломал дров - пускай из далека наблюдает и фразы не вставляет
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D_Fedor
1468907146
Да любого ставь - ничего не изменится,пока не будут сделаны изменения,про которые уже сто раз говорили,даже любого мальчишку нашей страны спроси - он тебе скажет, что надо сделать,а эта дрянь мутная ещё как будто не в курсе , да?
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alex1951
1468908084
Может не те подписи собирали? Может должно было собирать на отставку Мудько, тогда уж сборная (буратинки) сами отсеялись. Против Мудько ,уверен,более мильона насобирали! А это глас народа - не попрешь.Ибо игра тоже для народа ,а не для мутного РФС!
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DIDI 23
1468908889
Что то темнит этот мудко.
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hjvfybcn
1468910052
Главное с президентом РФС нужно что то решать. Не оставлять же его.
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ДАША Д
1468910614
Олимпиаду уже профукал, теперь и тренера профукает.
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Gazelvagen877
1468913778
Как обычно нормальных отодвигают,а фуфло приглашают.типа иностранец-значит звезда и пусть все на него смотрят.а эти косоногие и под допингом не умеют играть
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FanatSerj
1468914936
не отвлекайте мать его Бердыева у него важный матч с Андерлехтом на носу.
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