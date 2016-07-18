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  • Лепехин: «В России футбол развивается так, что способных россиян становится все меньше»

Лепехин: «В России футбол развивается так, что способных россиян становится все меньше»

18 июля 2016, 16:36
1

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что форвард петербуржцев Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев остаются в числе лучших футболистов российского футбола, несмотря на свое скандальное поведение в одном из ночных заведений Монте-Карло. Напомним, после появления в сети видео с вечеринки в клубе, оба игрока были отчислены руководством своих клубов из основного состава команд. Кроме того, по словам ветерана, футбол в стране развивается таким образом, что количество талантливых молодых футболистов только уменьшается.

«Несмотря на все события последнего времени, надо признать, что Павел Мамаев и Александр Кокорин являются одними из лучших российских футболистов. При этом у нас в стране очень маленький выбор игроков. Мы развиваем наш футбол таким образом, что способных россиян становится все меньше и меньше.

Российских незаменимых футболистов нет. Уход любого россиянина из клуба априори не может создать больших проблем, в том числе и уход такого игрока, как Мамаев. Эту потерю можно будет компенсировать. Результат в Премьер-лиге обеспечивают иностранцы», – сказал Лепехин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (1)
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Black Giz
1468852083
Прав только в том, что способных россиян становится меньше.
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