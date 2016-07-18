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  • Кирилл Комбаров: «В «Спартаке» Карпин штрафовал россиян за 100 грамм лишнего веса»

Кирилл Комбаров: «В «Спартаке» Карпин штрафовал россиян за 100 грамм лишнего веса»

18 июля 2016, 13:13
3

Экс-защитник «Спартака» Кирилл Комбаров, ныне защищающий цвета «Томи», высказал мнение о бывшем главном тренере красно-белых Валерии Карпине, отметив, что отношение наставника к легионерам и российским игрокам существенно различалось.

– Карпина в команде боялись?

– Строго все было, да. Ну, такой стиль работы у человека.

– А любимчики у него были?

– Были. Фамилий называть не буду. Вы состав посмотрите – и все поймете.

– Требования к россиянам и легионерам у Карпина отличались?

– Да. Например, за лишний вес у нас были огромные штрафы. Каждый день с утра взвешивали. Но если мы получали по полной даже за сто грамм, то иностранцы, имея полтора-два килограмма лишнего веса, слышали: «У тебя есть неделя. Скидывай, не торопись». Через неделю – опять плюс «полторашка». Но им еще три дня давали.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Комбаров Кирилл Карпин Валерий
Комментарии (3)
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narkozanos
1468838853
У Халка кг 7-9 лишнего,а он хлеще дрыща Мусы бегает.
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